Kemenpar Gelar Talk Show Jalur Rempah di HPN 2017

Arief Yahya. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com -Kementerian Pariwisata bakal menggelar talk show wisata Jalur Rempah ke seluruh stake holder dan masyarakat Maluku, Ambon. Acara tersebut akan mengangkat tema Optimalisasi Target Pasar Wisata Tematik Jalur Rempah yang akan digelar di Lapangan Merdeka, Ambon, 8 Februari 2017.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Wisata Nusantara Esthy Reko Astuti menjelaskan, acara ini merupakan rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang digelar sebagai ajang untuk bertukar informasi mengenai wisata tematik jalur rempah, potensi pariwisata dan strategi pemasarannya.

"Siapa yang tak kenal Maluku? Destinasi penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan lada membuat Maluku dikenal sebagai Spice of Islands. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan unsur Pariwisata dan kesiapan semua destinasi yang ada di Maluku, karena jalur rempah ini adalah jalur Nusantara dan bisa dimulai dan besar di Maluku,” ujar Esthy.

Dia mengatakan, narasumber yang akan hadir rencananya adalah Plt. Asdep Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Hariyanto, Tenaga Ahli Menpar Bidang Budaya Kemenpar Taufik Rahzen, Penerbit Ombak – Buku Suma Oriental M. Nursam, Sejarawan JJ Rizal dan penulis buku: Jurnal di bawah Layar, Ekspedisi Garis Depan Nusantara, Pengelola Perahu Pustaka, M. Ridwan Alimuddin.

Esthy memaparkan, talk show ini menjadi kesempatan bagi Provinsi Maluku untuk mengupas sejarah jalur rempah dan potensi pariwisatanya sehingga dapat dipromosikan secara luas ke media massa terutama sosial media melalui GenPI (Generasi Pesona Indonesia) Maluku agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Maluku.

Pariwisata Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tetapi semua elemen, khususnya pemerintah, akademisi, asosiasi, industri, maupun media. Sinergi Pentahelix menjadi kunci dalam kesuksesan dalam pengembangan pariwisata Indonesia.

“Talk show ini dihadiri oleh 50 orang GenPI Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota di Maluku, asosiasi dan industri terkait dan para pengunjung pameran Hari Pers Nasional,” ungkap wanita berjilbab itu.

Esthy menambahkan narasumber yang berpartisipasi seperti M.Nursam akan mengupas sejarah Jalur Rempah dan Suma Oriental, Taufik Rahzen mengulas In Search Garden of Eden, Wonderland of Wallacea akan diungkap oleh JJ Rizal dan tidak lupa M. Ridwan Alimuddin akan mengangkat tema Bangkit dari Laut, Perjalanan Sunda Crease dan Festival Bahari.