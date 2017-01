Kenali Jenis Sakit Perut dan Cara Menanganinya

Ilustrasi

jpnn.com - Mulai sekarang, jangan sepelekan bila perut Anda sakit dan nyeri secara tiba-tiba. Sebab jika tidak ditangani secara serius, maka hal ini bisa mengakibatkan komplikasi lebih berat pada organ lainnya di dalam perut.

Mungkin selama ini Anda sering mengartikan rasa nyeri atau sakit pada perut disebabkan maag atau diare, namun nyatanya hal itu sama sekali tidak benar.

Berikut beberapa penyebab nyeri perut, seperti dilansir laman Prevention, Kamis (26/1).

1. Asam reflux.

Jika Anda merasakan sensasi terbakar pada perut, perut bagian atas atau dada setelah makan, maka itu bisa jadi adalah asam refluks.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Gastroenterology, sekitar 20 persen dari populasi di AS mengalami gejala refluks asam mingguan, sementara statistik dari U.S. Healthcare Cost and Utilization Project menemukan bahwa 60 persen orang dewasa U.S akan memiliki gejala pada satu titik dalam hidup mereka.

Makan makanan pedas dan berbaring segera setelah makan, bisa membuat ketidaknyamanan lebih buruk.

Asam reflux bisa diobati dengan obat-obatan OTC, tetapi jika ada gejala tambahan, seperti kesulitan menelan atau penurunan berat badan yang tidak disengaja atau Anda mengalami anemia, kunjungi dokter Anda.