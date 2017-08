Kendrick Lamar Borong Tropi MTV VMA 2017

jpnn.com - MTV Video Music Awards (VMA) 2017 sukses diselenggarakan di The Forum, California, Amerika Serikat pada Minggu (27/8) waktu setempat. Ajang skala internasional tersebut kembali memberi penghargaan kepada musisi berprestasi.

Tahun ini MTV VMA bisa dibilang menjadi milik Kendrick Lamar. Penyanyi tersebut mampu memenangi enam kategori, termasuk penghargaan utama Video of the Year. Kendrick Lamar bahkan sukses menjadi juara utama lewat lagu Humble.

Nama Ed Sheeran juga cukup bersinar dalam MTV VMA 2017. Dia mampu mengungguli musisi lain seperti Bruno Mars, Ariana Grande, dan The Weeknd untuk kategori Artist of the Year. Penghargaan itu diraih berkat kesuksesab album terbarunya bertajuk Divide.

Penyelenggaraan MTV VMA 2017 juga terjadi kejutan. Salah satunya yakni kategori baru Best Fight Against The System yang penghargaan diberikan kepada seluruh nominasi. (ded/JPC)

Berikut Daftar Pemenang MTV VMA 2017:

1. Video of the Year

Kendrick Lamar - Humble

2. Song of Summer

Lil Uzi Vert - "XO Tour Llif3"

3. Artist of the Year

Ed Sheeran

Sumber : Jawapos.com