Kesan Mendalam Sarah Brightman Tampil di Prambanan

jpnn.com - Penyanyi Sarah Brightman menghiptonotis penggemarnya di Prambanan Jazz Festival 2017. Sarah melantunkan tembang hits terbaiknya di event yang digelar di pelataran candi Brambanan, Jogyakarta Sabtu (19/8) lalu.

Meski penampilannya sudah lewat dari beberap hari. Namun, aksi memukau penyanyi yang piawai melantunkan beragam genre lagu seperti Klasik, Pop, Gothic Metal hingga gospel tersebut terus menjadi pembicaraan.

Ini setelah dia mengupload penampilannya lewat akun facebooknya @sarahbrightmanmusic pada Rabu (23/8)

Di akun tersebut, Sarah mengunggah aksinya di panggung megah dengan latar candi prambanan. ”Terima kasih Jason Hyne untuk foto yang cantik dalam penampilan Sarah dalam orketsra dihadapan candi prambanan, Jogyakarta, Indonesia,” tulisnya.

Sarah pun terkesan begitu bangga bisa tampil Prambanan Jazz Festival 2017. Selain bisa menyapa penggemarnya. aksi panggung dengan latar belakang candi merupakan pengalaman pertama dalam karirnya.

”Prambanan merupakan bangunan kehormatan dan penting untuk umat hindu : Brahma, vishu dan shiva,” tulisnya lagi.

Unggahan itupun mendapat respon positif bagi followernya. Ratusan follower memberikan beragam ikon reaction, diantaranya like, haha dan wow. Tak hanya itu beragam komentar positif pun mewarnai kolom komentar.

Salah satuya dari akun penggemarnya @ Alessandro Giroud. ”it’s very beautiful, incredibly beautiful! Your spesial spesial angle is always there. I love you so much!! Saraaa. (Ini sangat indah, luas biasa indah!! Qmu malaikat yang special yg selalu ada disana. Aq sangat mencintaimu !! Sara,” tulisnya.

Sumber : Indopos