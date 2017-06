Kesedihan Cinta Laura di Video Sineas Jerman

SERBASALAH: Aktris cantik Cinta Laura dianggap terlalu banyak memberikan pernyataan soal rumornya bermain dalam film Hollywood. Foto: Fedrik/Jawa Pos/JPNN.com Ilustrasi : Fedrik/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Sejak memutuskan untuk menetap di Los Angeles, Cinta Laura terlibat dengan sejumlah proyek seniman internasional.

Mulai dari videoklip musik, video komedi, hingga film Hollywood The Ninth Passengers.

Itu dibuktikan Cinta melalui video singkat yang diunggah di Instagramnya, belum lama ini.

Cinta, berkolaborasi dengan sinematografer asal Berlin, Jerman, Dustin Gottschalk.

“Aku memutuskan untuk berkolaborasi dengan temanku yang sangat berbakat dari Berlin, @dustingottschalk. Klip singkat ini menceritakan tentang bagaimana kau melepaskan dan mengerti bahwa segala perasaan pahit itu akan sirna juga. Semoga kalian menikmati!” tulis Cinta Laura dalam keterangan video.

Adegan awal video menunjukkan Cinta Laura yang sedang menelepon di dalam mobil. Matanya berkaca-kaca sambil berkata,

“You know, i hope you well. (Kau tahu, aku harap kau baikbaik saja)”.

Ia pun kemudian turun dari mobil dan berjalan menuju pantai.