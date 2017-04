Ketahui Manfaat Salat untuk Kesehatan

Salat Jumat di dalam kawasan Monumen Nasional yang beken dengan sebutan Aksi 212. Foto: dok jpnn

jpnn.com - Ritual salat wajib lima waktu dalam sehari rupanya bukan hanya dilakukan umat muslim untuk bersyukur kepada Allah SWT.

Gerakan yang dilakukan dalam salat juga efektif untuk mencegah nyeri punggung bagian bawah bila dilakukan dengan benar.

Studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Industrial and Systems Engineering dan ergonomics study of body motions ini mengevaluasi gerakan tubuh selama seorang muslim melakukan salat melalui pemodelan manusia.

Dengan menggunakan sudut lutut dan kembali secara tepat secara efektif bisa mengobati kecemasan fisik dan bisa digunakan sebagai pengobatan klinis yang efektif.

Dengan lebih dari 1,6 miliar muslim membungkuk, berlutut dan menempatkan dahi mereka hingga lima kali sehari, maka ada kemungkinan mereka melakukan peregangan yang sangat baik.

"Salah satu cara untuk berpikir tentang gerakan salat adalah mereka mirip dengan yoga atau terapi latihan intervensi fisik yang digunakan untuk mengobati nyeri punggung," kata co-penulis penelitian, Mohammad Khasawneh, seperti dilansir laman India Times, Kamis (20/4).

Penelitian ini menggunakan komputer yang menggunakan serta mengamati model manusia laki-laki dan perempuan India, Asia dan Amerika untuk menganalisis dampak postur mereka saat salat.

Postur sujud bisa meningkatkan elastisitas sendi. Karena itu disarankan agar menghabiskan lebih banyak waktu di posisi bersujud.(fny/jpnn)