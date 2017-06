Ketika Experts Mengulas Destinasi Top di Dunia, Raja Ampat Tetap Juara

Peanemo, Raja Ampat. Foto: dok/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya boleh berbangga. Laman CNN belum lama ini menurunkan artikel tentang tempat-tempat indah di dunia yang ‘harus’ masuk dalam daftar para pelancong. Daftar destinasi itu disusun dengan merangkum pendapat berbagai ahli di bidang masing-masing.

Ada pilot, fotografer wisata, pecinta kereta api hingga pemandu wisata yang semuanya telah berkeliling dunia dan menyampaikan penilaian mereka. Selanjutnya, penilaian para pakar itu dirangkum dalam sebuah artikel berjudul ’20 Travel Destinations The Experts Say Not to Miss’ yang dipajang di laman CNN pada Mei lalu.

Hasilnya, dari 20 lokasi yang masuk daftar terindah, tiga di antaranya ada di Indonesia. Pulau Wayag di Raja Ampat, Papua Barat adalah juaranya. "Raja Ampat tetap merajai di dunia!" kata Menpar Arief Yahya, bangga.

Berikut ini daftar 20 tempat-tempat terindah di dunia yang dirangkum dari pendapat para ahli:

1. Pulau Wayag

Menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Raja Ampat yang terkenal karena keindahannya, Pulau Wayag memiliki spot yang tak tertandingi. Head of Marketing SeaTrek Sailing Adventures Michael Travers menyebut Wayag sebagai spot yang paling mengagumkan.

“Wayag memiliki ratusan karst dan batu kapur berhutan lebat, sehingga teluk terlindungi dengan pantai berpasit putih dan terumbu karang,” ujarnya.

2. Mesir

Negeri yang beribu kota di Kairo ini dikenal kaya akan piramid. Di Mesir pula bisa melihat piramid peninggalan Ramses.

3. Abanotubani di Tbilisi

Abanotubani merupakan kawasan kota tia di Tbilisi, ibu kota Georgia. Di Abanotubani terdapat berbagai bangunan indah yang mencerminkan pertemuan antara budaya Barat dan Timur.