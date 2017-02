Ketika Lagu Anak Karya Ibu Sud Tergerus Justin Bieber

Pergelaran musik karya ibu sud oleh anak-anak di ajang "The Magic of Music: Tribute to Ibu Sud." Foto: Mesya/JPNN

jpnn.com - Desaku yang kucinta.. pujaan hatiku.. tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku.. tak mudah kulupakan.. tak mudah bercerai.. selalu kurindukan.. desaku yang permai..

Lagu‎ Desaku ciptaan Ibu Sud ini tidak asing lagi bagi orang tua. Namun, menjadi asing bagi kalangan muda-mudi dan anak-anak di abad 21 ini.

Anak-anak zaman sekarang lebih hafal lagu Britney Spears, Marshmello, Raisa, Justin Bieber, Justin Timberlake, dan lagu-lagu dewasa lainnya.

Sementara lagu anak-anak hasil maestro musik Indonesia Ibu Sud tidak lagi dikenal.

Padahal 480-an lagu telah diciptakan Ibu Sud sebagai dedikasinya terhadap musik khususnya untuk anak-anak dan beberapa lagu nasional.

Ironisnya, industri musik kurang melirik lagu anak-anak. Alhasil musik dan lagu orang dewasalah yang merebak dan merasuki dunia anak-anak.

Namun, hari ini (11/2), puluhan lagu karya Ibu Sud yang bernama lengkap Saridjah Niung Bintang Soedibyo, diperdengarkan lagi di ajang "The Magic of Music: Tribute to Ibu Sud."

Pergelaran muski yang dibawakan puluhan siswa TK SPK Global Servilla Puri Indah sangat menyita perhatian.