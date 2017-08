Ketua DPR Optimistis ASEAN Tetap Menjadi Pelopor Perdamaian Dunia

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Hari ini, 8 Agustus 2017, ASEAN memperingati hari lahir ke-50. Didirikan pada 8 Agustus 1967, ASEAN mempunyai tujuan mulia meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai.

Pada awal berdiri, tak sedikit yang meragukan masa depan ASEAN. Bahkan beberapa pandangan memperkirakan ASEAN akan "layu sebelum berkembang". Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Kini ASEAN telah menjadi kawasan kedua yang paling berkembang, setelah Uni Eropa.

ASEAN bukan tanpa tantangan. Perselisihan Laut Cina Selatan yang belum tuntas, serta persaingan yang sangat ketat antara Amerika dan China turut menjadi ancaman bagi stabilitas ASEAN. Ditengah perkembangan geopolitik internasional yang penuh dinamika, seperti Inggris keluar dari Uni Eropa dan krisis diplomatik di Kawasan Teluk yang tak kunjung selesai, ASEAN justru semakin menunjukan stabilitas kesatuan. ASEAN aktif menjadi embrio perdamaian dunia yang mampu menciptakan kemakmuran bagi warganya.

Dalam ASEAN, tinggal lebih kurang 640 juta jiwa dengan berbagai perbedaan agama maupun kebudayaan. Di kawasan ini hidup dengan damai 240 juta muslim, 120 juta Kristiani, 150 juta umat Budha, dan jutaan umat Hindu, Khonghucu, dan lainnya.

Stabilitas kawasan telah mendorong laju perekonomian negara-negara ASEAN. Data International Monetary Funds (IMF) menunjukan pendapatan domestik bruto (PDB) gabungan negara ASEAN pada awal masa berdiri di tahun 1970 mencapai 95 miliar US dollar. Kini sudah menjadi 2,7 triliun US dollar. Bahkan, pada 2030 diprediksi mencapai 8 triliun US dollar.

Sejak awal pendirian ASEAN, Indonesia telah menjadi pemain kunci. Kita menjadi penggagas perlindungan hak asasi manusia, pembentukan komunitas keamanan se-Asia Tenggara, serta mewujudkan pagelaran budaya secara berkala.

Karena itu, sebagai Ketua DPR RI, saya mendukung langkah politik internasional pemerintahan Jokowi - JK untuk tetap menjadikan Indonesia poros kekuatan ASEAN yang memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dunia. DPR RI melalui peran Diplomasi Parlemen juga akan seiring sejalan dengan pemerintah Indonesia dalam mendorong ASEAN agar lebih efektif dan kooperatif dalam membangun kerjasama perekonomian, sehingga bisa memperkecil jarak kesenjangan pendapatan dan mengurangi disparitas ekonomi di dalam ASEAN.