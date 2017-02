Ketua Panwaslu: Biarkan Masyarakat Berpikir Jernih

Foto Bekasi Undercover

SHARES

jpnn.com - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi berharap, pemungutan suara pada Rabu (15/2) besok bisa berlangsung lancar.

Dia mengimbau kepada lima pasangan calon (Paslon) dan tim sukses agar tidak melakukan politik uang karena bisa dijerat pasal Pidana.

“Kepada masyarakat juga agar tidak menerima politik uang,” ujar Akbar.

Menurut Akbar dalam masa tenang, masyarakat harus diberi kesempatan berpikir jernih dalam menentukkan pilihan.

“Pada masa tenang biarkan masyarakat berpikir jernih dalam proses menentukan pilihan dan menggunakan hak pilih,” terangnya.

Pemungutan Suara akan dilakukan di 3.969 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 23 kecamatan 187 desa.

Data Panwaslu Kabupaten Bekasi mencatat total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2017 berjumlah 2.093.118 jiwa.

Dari jumlah itu 1.974.831 di antaranya terdata A.C-KWK atau Non E-KTP. Sedangkan pemilih yang Non E-KTP berjumlah 118.287. Pemilih yang Non E-KTP tetap bisa menggunakan hak suara dengan Surat Keterangan (Suket) Pilkada 2017. (une/gob)