Kevin Aprilio Berburu Manajer Vierratale yang Diduga Bawa Kabur Uang

Kevin Aprilio. Foto: dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar tak sedap menimpa band Vierratale. Sang manajer, Deni Irawan dituduh melakukan penggelapan uang manajemen band besutan Kevin Aprilio itu. Kabar itu diketahui dari akun Instagram Kevin Aprilio yang diunggah kembali oleh akun gosip @lambe_lamis.

“Manajer Vierratale dikabarkan membawa kabur sejumlah uang management Vierratale. Mas Deni Irawan mohon segera menghubungi Kevin yes. Daripada tercyduk mendingan nyerahin diri aja deh ya,” tulis @lambe_lamis sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Dalam unggahannya, Kevin meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Deni untuk memberikan informasi padanya. Putra pasangan Addie MS dan Memes itu juga sengaja mengunggah foto pria tersebut.

“Mas Deni Irawan sudah dikeluarkan dari management Vierratale secara tidak terhormat. Sekarang hilang tidak bisa dihubungi dan merampas banyak uang client/crew/player dll,” tulis Kevin melalui akun @kevinaprilio.

Kevin tampak tak main-main dengan masalah yang tengah dihadapinya itu. Dia mengancam akan melaporkan mantan manajer Vierratale itu ke polisi. “Bagi yang bisa menghubungi tolong kabari saya karena saya akan melaporkan ke polisi. Makasih banyak semua! have a great day J,” sambung Kevin.

Beragam komentar pun muncul dari para warganet. Mereka masih tak percaya dengan apa yang tengah dialami oleh Kevin dan management Vierratale. “Rameeee deh. Padahal baik bingit loh say. Agak menyesalkan sih,” celetuk @merryindaah.

“Lah mas Deni kan orang udah ngikut lama sama Vierra. Bisa jahat juga ya. Masih gak percaya,” sambung @dinar.nina.

“Semoga ini beritanya emang beneran deh gak settingan. Soalnya Vierratale kan bentar lagi bakal ngeluarin album baru. *sorry to say. Hehehe,” tandas @jihanadilla92.(mg7/JPG)