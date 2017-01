Kezia Warouw Ungkapkan Rasa Bangganya

Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com - Puteri Indonesia 2016 Kezia Waraouw mengawali kariernya setelah sukses menjadi noni Sulawesi Utara.

Kezia terpilih menjadi Puteri Indonesia 2016 hingga melaju ke ajang Miss Universe. Dalam babak voting, Kezia juga masuk dalam nominasi tiga besar.

Kezia juga membagi kegembiraannya selama mengikuti ajang Miss Universe 2016 di Filipina lewat akun Twitter-nya.

Hal itu juga banyak mengundang reaksi dan dukungan netizen. Tak sedikit pula reaksi dari para artis dan penyanyi ibukota. Kezia juga mengaku bangga mewakili Indonesia.

Ekspresi rasa bangga dan nasionalisme Kezia juga terpancar saat mengenakan kostum nasional ala burung garuda melambangkan Bhineka Tunggal Ika. Kezia tampil dengan sayap emas.

“Saya sangat senang dan bangga untuk mewakili negara saya,” ungkap Kezia dalam akun Twitter, Minggu (29/1).

Kezia juga selalu mengucapkan terima kasih kepada segala dukungan dari masyarakat dan juga pihak terkait. Berbagai kalimat gembira juga terlontar dari kicauanya.

“Just be you and smile thank you. I love them very much thank you for so much support and affection,” tambah Kezia dalam cuitannya.