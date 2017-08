Kiat Hidup Setahun Tanpa Belanja di Supermarket

SHARES

Bisakah Anda menghindari supermarket selama setahun dan menggantungkan bahan pangan dari alam?

Inilah yang dilakukan Oliver Brown, warga Sydney Oliver Brown sejak bulan Juli tahun lalu.

Oliver yang tinggal di kawasan Maroubra telah menggantungkan dirinya dengan mengkonsumsi makanan yang ia tanam di belakang rumahnya. Selama 365 hari ia mencari sendiri atau melakukan barter.

Berat badannya turun 15 kilogram dan sekarang lebih menghargai dari mana makanan berasal. Skip Instagram Post

"Saya tidak merasa melakukan ini karena keberlanjutan," kata Oliver kepada ABC Radio Sydney.

"Hanya ada sedikit yang terbuang, tapi sebenarnya ini dilakukan lebih karena dari mana makanan berasal, tahu posisi kita dalam sistem makanan."

"Sampai batas tertentu, menguji kemampuan untuk melakukannya."