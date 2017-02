Band elektronik asal Jakarta, Kimokal. FOTO: Fandi/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Band elektronik asal Jakarta, Kimokal, sukses memukau ribuan penonton di Konser Warpaint.

Tampil setelah dua band indie asal Bandung, Trou dan Diocreatura, Kimo dan Kalula menyihir penonton dengan sentuhan musik khas synthesizer.

Under Your Spell,Take Control Without Controlling, dan Lonely Child jadi lagu pembuka sebelum Jenny Lee dan kawan-kawan memulai konser di Parkir Selatan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, (17/2).

Konser yang dipromotori Wire it Up ini menjadi magnet hiburan yang sangat diminati penonton.

Penonton yang kebanyakan anak muda datang bersama dengan beberapa teman-temannya.

Mereka tampak berkerumun di depan panggung dan tak sabar ingin menikmati suguhan musik rock ala Warpaint.(mg5/JPNN)