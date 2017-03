Kini, Perhutani Hanya Punya 5 Direktorat

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy Mauna. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com - Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M. Mauna menyerahkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Pejabat Perum Perhutani level IA dan IB, kepada 29 orang yang terpilih.

Denaldy mengatakan, pejabat yang baru ditetapkan tersebut harus mampu menjadi leader, mendelegasikan tugas ke bawahan, melaksanakan fungsi kontrol yang ketat.

Serta bisa berkolaborasi baik dengan tim maupun luar tim, dan bekerja yang berorientasi pada tujuan.

Kini hanya ada lima direktorat, dari sebelumnya tujuh orang.



“Ini salah satu fokus utama kinerja perusahaan untuk menempatkan the right people on the right place. Dengan diberlakukannya struktur organisasi yang baru, diharapkan terwujud One Perhutani, di mana leader berkolaborasi dengan tim dan menerapkan prinsip kerja simplify with innovation," ujar Denaldy.

Sebelum menerima SK Penetapan jabatan, para pejabat menandatangani Kontrak Manajemen terkait target kerja masing-masing di hadapan Denaldy beserta jajaran BOD lainnya.

Selama tiga bulan ke depan, para pejabat baru tersebut akan dievaluasi secara ketat untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

"Jika tidak mencapai targetnya, maka dapat dilakukan pergantian kembali," tandas Denaldy.(chi/jpnn)