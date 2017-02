Klinik Khusus Gagal Jantung Terpadu Pertama di Banten

Siloam Hospitals Lippo Village Karawaci Tangerang, Banten meresmikan Heart Failure Clinic. Foto: ist for JPNN.com

jpnn.com - Siloam Hospitals Lippo Village Karawaci Tangerang, Banten, meresmikan klinik baru khusus untuk penanganan pasien dengan diagnosa dan tanda-tanda gagal jantung secara terpadu.

Heart Failure Clinic ini hadir untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas gagal jantung yang meningkat secara signifikan, terutama di wilayah Banten.

Menurut Chief Executive Officer Siloam Hospitals Lippo Village, Dr. Anastina Tahjoo, MARS, seringkali penderita gagal jantung dan keluarga setelah konsultasi rawat jalan maupun pasca rawat inap, tak sepenuhnya memahami tentang konsekuensi gagal jantung.

“Juga kurang paham bagaimana sebaiknya pengaturan makanan di rumah, olahraga apa yang dilarang dan diperbolehkan, serta bingung dengan fungsi dan cara konsumsi obat-obatan yang telah diberikan,” terangnya.

Kehadiran Siloam Heart Failure Clinic dirasa perlu untuk membantu mengajarkan kepada pasien tentang kondisi gagal jantung dan perbaikan yang dapat diperoleh melalui diet, olahraga dan obat-obatan, serta membantu untuk belajar cara hidup tetap berkualitas dengan gagal jantung.

“Harapan kami, melalui pembukaan Heart Failure Clinic maka informasi mengenai penanganan kasus gagal jantung bisa disampaikan dengan benar, sekaligus membuka wawasan pasien mengenai gagal jantung yang tidak boleh dibiarkan serta menyadarkan bahwa penderita gagal jantung tak sendirian (you are not alone!). Perawatan pasien dengan kondisi ini perlu ditangani oleh tim terpadu , terintegrasi serta terlatih. Di Banten, Siloam hadir sebagai pionirnya," kata Anastina Tahjoo

Dijelaskan, Siloam Heart failure Clinic hadir untuk memberikan panduan apa yang harus dilakukan setelah terdeteksi memiliki gagal jantung.

Beberapa infomasi penting yang akan selalu disosialisasikan melalui klinik ini, diantaranya tentang tubuh manusia bergantung pada jantung untuk memompa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke sel-sel dan organ-organ tubuh.