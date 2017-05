Kolaborasi Isyana Sarasvati dan Jonathan Kuo Undang Decak Kagum

Pianis Jonathan Kuo (kiri) saat berduet dengan Penyanyi Isyana Sarasvati (kanan) diiringi Orkestra pimpinan Iswargia R. Sudarno pada konser bertema "Vienna at The Turn of 19th Century", Jakarta, Sabtu (6/5). Duet tersebut berhasil membuat Aula Simfonia Jakarta bergema. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Duet solois Isyana Sarasvati dengan pianis muda Jonathan Kuo menuai decak kagum dari para penonton konser musik klasik bertajuk “Vienna at the Turn of 19th Century” oleh Orkes Jakarta Sinfonnietta di Aula Simfonia Jakarta, Sabtu (6/5).

Konser malam itu, Jonathan dan Isyana tampil apik. Jonathan dengan kemampuan dan kecocokan artistiknya dalam menampilkan karya Mozart maupun Beethoven membuat suasana dalam aula Simfonia Jakarta benar-benar terasa sangat bergemuruh.

Jemarinya yang lincah di atas tuts piano mengeluarkan suara yang harmonis dengan Orkes Jakarta Simfoni.

Ditambah dengan suara soprano Isyana Sarasvati membawakan karya Mozart berjudul Concert Aria "Ch'io mi scordi di te" dan Ganymed karya F. Schubert. Isyana yang menjadi penyanyi sopran terlihat begitu harmonis dengan Jonathan.

Konduktor orkes Jakarta Simfoni Iswargia R. Sudarno kepada wartawan usai konser di Jakarta, Sabtu (6/5) mengatakan, Kehadiran Jonathan Kuo dan Isyana Sarasvati sebagai solis pada konser ini, tentunya didasarkan atas kemampuan dan kecocokan artistik mereka dalam menampilkan repertoar yang dipilih.

Namun demikian, ada alasan sentimental kenapa mereka dipilih. Kedua solis pertunjukan tersebut adalah murid piano yang cukup lama dari Iswargia R. Sudarno. Bahkan mereka memulainya dari tingkatan pemula hingga sangat mahir.

Jonathan Kuo, yang berusia 14 tahun masih tetap berguru hingga kini. "Dia merupakan salah satu pianis muda yang paling handal dan potensial di Indonesia saat ini," kata Iswargia.

"Masa depannya cukup cerah untuk mengharumkan nama bangsa di dunia Internasional kelak. Isyana Sarasvati, penyanyi yang tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, adalah seorang pianis dan keyboardis yang sangat berbakat," sambungnya.