Komunitas Futsal Bolalob Raih Penghargaan di New York

SHARES

jpnn.com - Komunitas futsal Bolalob.com meraih penghargaan Social Media Awards 2017 dalam seremoni yang dihelat di Yale Club, New York City, Amerika Serikat (AS), Rabu (24/5).

Social Media Awards ini adalah penghargaan yang diberikan kepada industri yang melakukan penyebaran aktivitas maupun konten melalui media sosial.

Terdapat 29 kategori dalam ajang Social Media Awards. Salah satunya yaitu kategori Use of Video on Facebook.

Bolalob.com meraih penghargaan tersebut lewat video kontennya yang berjudul Unity.

Hanya dalam waktu tiga hari, lebih dari 578 ribu pengguna Facebook telah menyaksikan video Unity yang dibuat tanpa mengeluarkan biaya.

Video itu juga telah dibagikan sebanyak 8.523 kali. Tim Bolalob.com juga membuat meme Aksi Bela 312 yang dapat digunakan para pengguna Facebook sebagai foto profil pribadi.

Bolalob.com merupakan satu-satunya perusahaan lokal dari Asia yang berhasil lolos hingga tahap final dan menerima penghargaan.

Padahal, persaingan merebut gelar itu tidak mudah. Sebab, persaingan melibatkan berbagai negara dan industri. Mulai korporat, organisasi nonprofit, organisasi pemerintah, hingga agensi.