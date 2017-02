Konser We Love Disney, Raisa Nyanyikan Lagu Cinderella

Raisa Andriana. Foto Instagram

jpnn.com - Penyanyi cantik Raisa akan tampil dalam konser yang digelar The Walt Disney Company bertajuk "We Love Disney".

Dalam konser itu, kekasih aktor Hamish Daud ini akan membawakan lagu ikonik Disney berjudul A Dream is A Wish Your Heart Makes .

Lagu yang akan tersebut merupakan salah satu soundtrack film teranyar Disney berjudul Cinderella pada tahun 1950 dan dibuat versi live-action pada 2015 lalu.

Dalam siaran pers yang diterima JPNN, Sabtu (4/2), Konser “We Love Disney” akan menjadi sebuah perayaan dari kisah Disney Princesses yang dipenuhi oleh pesan moral dan selalu mengajak setiap orang untuk meraih impiannya.

Pentas musik dan tari yang spektakuler dan penuh dengan keajaiban ini akan dipandu pembawa acara terkenal, Sandra Dewi dan Desta.



Konser We Love Disney akan disiarkan langsung RCTI pada hari Minggu, 12 Februari, Pukul 16.00 WIB. (mg5/JPNN)