Kota Tua Sukses Gelar Celebrating by Learning dan Fun Bike ASITA

Kota Tua DKI Jakarta. Foto: jakartasmartcity/pemprov DKI

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) sukses menggelar event Fun Bike dan senam yang ikuti 800 peserta dilaksanakan di Museum Mandiri, Jakarta, Kota Tua Minggu 21 Mei 2017.

PIC Pokja Percepatan Destinasi Prioritas Kota Tua Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Dodi Riadi didampingi Vice Chairman Domestic and Special Interests ASITA, Nining S. Wiati mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian acara ulang tahun ASITA yang juga telah mengadakan beberapa kegiatan yang dilakukan di DKI Jakarta.

“Dan yang paling utamanya adalah bagaimana kami berusaha untuk melestarikan Kota Tua agar minat masyarakat terjaga untuk terus berkunjung pada objek-objek wisata yang lebih spesial disaamping juga dapat memajukan pariwisata di Jakarta,” ujar Dodi.

Dodi berharap, untuk ke depannya kegiatan ASITA lebih massif lagi dan terus mendapat dukungan masyarakat sehingga komunikasi dengan masyarakat terutama wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara bisa lebih terjalin dekat, juga berbagai kalangan yang peduli terhadap kegiatan sosial yang ASITA lakukan.

“Target acara ini jelas ingin mendatangkan wisatawan dari daerah dan dari manapun bisa berkunjung ke Kota Tua ini. Saat ini saja jumlah yang ke acara kami adakan sekitar 800 orang,” sebut Dodi yang juga diamini Nining.

Dodi menambahkan, Event fun bike ini juga untuk silaturahmi antar anggota ASITA dan Kemenpar yang personilnya telah mencapai 1400 anggota.

Dodi juga memaparkan, perkembangan Kepulauan Seribu dan Kota Tua yang masuk ke dalam 10 destinasi prioritas Kemenpar juga baru saja selesai melaksanakan "Celebrating by Learning" dimana salah satu tema dalam rangkaian peringatan International Museum Day 2017 yang diselenggarakan di Museum Sejarah Jakarta, Kota Tua, pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2017.

”Kami bersyukur acara berjalan lancar, dalam acara diskusi ini mempertemukan pengelola museum baik Pemerintah maupun swasta serta diskusi pengunjung junior dan senior. Setelah pada hari pertama dilaksanakan Visitor Study atau kajian pengunjung serta manfaatnya bagi museum. Acara tahun ini mengangkat tema besar "Saying the Unspeakable in Museum," ujar Dodi.