Krisdayanti Unggah Foto Kenangan Terakhir Bersama Oon

Almarhum Oon Project Pop. Foto Instagram

jpnn.com - Penyanyi Krisdayanti mengunggah foto di akun Instagram @krisdayantilemos. Foto tersebut menggambarkan kebersamaannya dengan Oon Project Pop.

Perempuan yang karib disapa KD itu juga memberikan keterangan dalam foto yang dia unggah. Foto itu diambil pada saat KD tampil bersama Project Pop.

“Terakhir show barengan 21 April 2016,” tulis KD, Jumat (13/1).

Dalam keterangan foto, pelantun lagu Menghitung Hari itu menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Oon. Dia berharap agar keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan.

“RIP Muhammad Fachroni alias Oon (duduk di kursi) @project.pop *we want to express our sympathy and let you know that our thought are with you* Semoga tabah istri & anak’nya,” tulis KD.

Oon meninggal di rumahnya di daerah Kopo, Bandung sekitar pukul 05.00 WIB. Dia meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Oon diketahui mengidap penyakit diabetes. Penyakit itu menyebabkan komplikasi.(gil/jpnn)