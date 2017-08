KSAL Lantik Dewan Hidrologi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Hidrologi Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Seminar nasional bertema “Mapping Our Seas, Oceans and Waterways More Important Than Ever”. Seminar dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2017 ini dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (31/8).

Tujuan seminar ini adalah untuk memperoleh masukan para pakar dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan peran Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Seminar ini juga diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam proses pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan serta peran Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Beberapa pembicara hadir sebagai pembicara baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka adalah Vice. Adm. (ret.) Shin Tani (Gebco) yang memaparkan tentang “Peran GEBCO untuk Memberikan Solusi Data Kelautan”, Prof. Dr. Hasanudin Zainal Abidin dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan mengambil topik paparan “Informasi Geospasial Menuju One Map Policy untuk Mendukung Visi Misi Nawacita” serta Capt. Jamie. Mc. Michael-Phillips dari The United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).

Pada kesempatan ini, KSAL juga meresmikan Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) beserta pengurus DHI, sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian Kerja sama antara Pushidrosal dengan LAPAN dan FPIK IPB.

Selain acara pembukaan seminar, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilaksanakan Peluncuran Buku Peta Alur Sungai Musi dan Pelabuhan Palembang serta penyematan Brevet Surveyor Hidrografi Kehormatan bagi orang yang dianggap berperan dalam perkembangan dan kemajuan Pushidrosal.(fri/jpnn)