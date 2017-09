Kurir Sabu Pamit ke Toilet tapi Terabas Polisi, Ditembak Mati

jpnn.com, JAKARTA - Kurir sabu-sabu dan ekstasi berinisial AM, 25, tewas ditembak polisi lantaran berusaha kabur saat dilakukan pengembangan penyidikan.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, upaya penangkapan terhadap AM setelah pihaknya mendapat informasi adanya kurir narkoba sering mondar-mandir membawa narkoba di kawasan Jalan Pengadegan Timur, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Setelah mendapatkan identitas dan ciri-ciri AM, polisi langsung mengintai di lokasi yang dimaksud. Benar saja, tatkala AM muncul polisi langsung menyergapnya pada Sabtu malam (2/9).

Dalam penangkapan itu polisi menyita 1 Kg sabu-sabu senilai Rp 1,5 miliar dan 1.500 butir ekstasi alias ineks senilai Rp 750 juta.

Begitu ditangkap, AM mengaku hanya sebagai kurir sabu dan ineks. Saat itu juga polisi langsung menggelandang AM ke kamar kos-kosannya yang juga di kawasan Pancoran Jakarta Selatan untuk mencari barang bukti lainnya.

Setibanya di rumah indekos itu, polisi langsung menggeledah kamar kos tersebut. AM pun langsung dicecar pertanyaan siapa identitas pemasok barang haram tersebut.

”Selanjutnya masih di rumah kos-kosan itu, AN minta ijin mau buang air kecil ke kamar mandi. Di saat yang sama AM menerobos anggota yang menjaganya dan mendorongnya hingga jatuh. Anggota yang lain yang hendak menghalagi AM kabur juga didorong yang bersangkutan. Sehingga saat itu terjadi dorong mendorong antara AM dengan petugas,” terang Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (4/9).

Melihat situasi tersebut, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dangan menembak AM. Begitu tertembak AM langsung roboh berlumuran darah.