KZL! Donald Trump Blok Akun Twitter Model Bikini Ini

jpnn.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkenal aktif memblok para pengkritiknya di Twitter. Korban terbarunya adalah model pakaian renang Chrissy Teigen.

Chrissy mengunggah ke akunnya screencapture pemberitahuan dari Twitter bahwa akunnya telah diblok Trump. Kini dia tak bisa melihat lagi cuitan-cuitan presiden ke-45 AS itu.

"Setelah 9 tahun membenci Donald J Trump, ternyata mengatakan 'tidak ada yang suka kamu' adalah batasnya," tulis Chrissy sebagai caption, Rabu (26/7).

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp — christine teigen (@chrissyteigen) July 25, 2017