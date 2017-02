La La Land' Dominasi Perolehan Awards di Oscar 2017

La La Land Movie. Foto: Dailymail

jpnn.com - Ajang penghargaan bergengsi di perfilman Hollywood ‘Academy Awards (oscar)' yang ke 89 telah digelar pada Mninggu, 26 Februari 2017 di Dolby Theater, Los Angels, California, AS.

Film musikal ‘La La Land’ yang masuk nominasi dalam 14 kategori akhirnya mendominasi perolehan awards, yakni berhasil membawa pulang 6 awards yakni Aktris Terbaik, Sutradara Terbaik, Lagu Terbaik, Score Terbaik, Kameramen Terbaik dan Design Production Terbaik.

Sayangnya, dua kategori utama luput luput dari genggaman ‘La La Land’ yaitu kategori Film Terbaik dan Aktor Terbaik.

Film terbaik jatuh pada film karya Barry Jenkins ‘Moonlight’, sedangkan gelar aktor terbaik jatuh pada aktor tampan Casey Affleck untuk aktingnya dalam film ‘Manchester By The Sea’.

Dan tampaknya oscar tahun ini bebas dari rasial, karena dua pemenang untuk kategori Aktris dan Aktor Pembantu terbaik diraih oleh artis berkulit hitam yaitu Viola Davis dalam film ‘Fences’ dan Mahershala Ali dalam film ‘Moonlight’.

Berikut Daftar Lengkap Pemenang Academy Awards ke 89 Tahun 2017:

Film Terbaik : Moonlight

Sutradara Terbaik : Damien Chazelle (La La Land)

Aktor Terbaik : Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Aktris Terbaik : Emma Stone (La La Land)

Aktor Pembantu Terbaik : Mahershala Ali (Moonlight)

Aktris Pembantu Terbaik : Viola Davis (Fences)

Skenario Original Terbaik : Manchester By The Sea

Skenario Adaptasi Terbaik : Moonlight

Lagu Terbaik : City Of Stars (La La Land)

Score Terbaik : La La Land

Kameramen Terbaik : La La Land

Film Dokumenter Pendek Terbaik : The White Helmets

Editor Terabit : Hacksaw Ridge

Live-action Short Terbaik : Sing

Visual-effect Terbaik : The Jungle Book

Produksi Disain Terbaik : La La Land

Animasi Terbaik : Zootopia

Animasi Pendek Terbaik : Piper

Film Berbahasa Asing Terbaik : The Salesman

Sound Mixing Terbaik : Hackshaw Ridge

Sound Editing Terbaik : Arrival

Film Dokumenter Terbaik : OJ: Made in America

Kostum Terbaik : The Fantastic Beasts and Where to Find Them. (mlt/jpnn)