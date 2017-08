Lagu Baru Taylor Swift Pecahkan Rekor Youtube

jpnn.com - Taylor Swift sedang merayakan sebuah momen besar akhir pekan ini. Bintang pop berusia 27 tahun ini memecahkan rekor video lirik yang paling banyak ditonton di YouTube.

Hal itu diperoleh berkat klip stop-motion yang diproduksi bersama Joseph Kahn, untuk single terbarunya Look What You Made Me Do.

Dirilis pada Jumat, 25 Agustus 2017 lalu, video lirik itu mengumpulkan lebih dari 19 juta penayangan dalam waktu 24 jam. Hingga saat ini video Look What You Made Me Do sudah meraup 31 juta viewer.

Lewat videonya, Taylor Swift sukses mengalahkan Coldplay yang sebelumnya memegang rekor dengan 9 juta pemutaran dalam 24 jam, berkat lagu Something Just Like This yang berkolaborasi dengan The Chainsmokers.

Dilansir laman Aceshowbiz, Minggu (27/9), untuk video musik yang disutradarai oleh Joseph Kahn itu akan ditayangkan perdana di MTV Video Music Awards hari ini.

Look What You Made Me Do adalah single resmi pertama dari album studio baru Taylor Swift berjudul Reputation.

Sebuah album yang merupakan yang terbaru sejak dia merilis 1989 pada 2014 lalu. Reputation akan resmi diluncurkan pada 10 November 2017 mendatang.

Berkat kesuksesan single Look What You Made Me Do, Taylor Swift juga diproyeksikan akan melakukan debut penjualan yang sangat besar.

Sumber : Jawapos.com