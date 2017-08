Lagu Duet Raline Shah-Marcell Sudah Disaksikan 2 Juta Kali

Raline Shah. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Setelah model dan aktris, Raline Shah kini bisa menambah penyanyi di daftar profesinya. Pasalnya, dia sudah membuktikan mampu merebut hati masyarakat dengan suara nyanyiannya.

Hal itu terlihat dari popularitas lagu ‘Jadi Milikku’ yang merupakan single duet Raline dengan Marcell.

Single yang dirilis pada 20 Juli 2017 lalu tersebut kini sudah ditonton 2 juta kali di YouTube.

Pencapaian luar biasa tersebut diungkapkan Raline Shah di akun Instagram miliknya. Raline yang mengaku hanya bermodal tekad dan cinta, berterima kasih lagu duetnya bersama Marcell bisa diterima.

“Started with a fantasy and made it happen through sheer determination and a love for singing (in the shower)! 2000000+ hits on youtube for the “Jadi Milikku” duet.”

Raline pun mengungkapkan ketidaksabarannya untuk bisa segera menyanyikan secara langsung lagu tersebut.

“Thanks for the ?. Can’t wait to sing it live with Bang @marcellsiahaans soon!,” tulis Raline Shah di Instagram miliknya. (lya/pojoksatu)