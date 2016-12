Lainnya Naik, Harga Cabai Rawit Malah Turun

Cabai. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

JPNN.com - Petinggi Kementerian Perdagangan (Kemendag) memantau pergerakan harga sembako di dua pasar satelit di Kota Padang, Kamis (29/12). Dua pasar satelit tersebut adalah Pasar Raya Padang dan Pasar Lubukbuayo.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Sumbar jelang pergantian tahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan memantau di Pasar Raya Padang. Dia mendapati dalam dua hari sebelumnya, cabai merah dijual Rp 32 ribu per kilogram, kemarin naik jadi Rp 38 ribu per kilogram.

Sedangkan harga cabai rawit justru turun dari Rp 70 ribu per kilogram menjadi Rp 58 ribu per kilogram.

Sedangkan, harga bawang merah juga naik dari Rp 16 ribu jadi Rp 18 ribu. Sementara itu, harga daging sapi masih bertahan di kisaran Rp 120 ribu per kilogram.

Untuk daging ayam, harganya pun naik. Awalnya Rp 25 ribu per kilogram, naik jadi Rp 30 ribu per kilogram. Untuk telur masih stabil pada kisaran Rp 1.200 per butir.

Oke Nurwan sempat mempertanyakan ke pedagang daging di Pasar Inpres Kota Padang terkait penyebab harga daging masih tinggi dan tak turun setelah Lebaran.

Padahal di daerah lain, seperti Lampung, Semarang dan Jawa Timur harga daging sapi sudah turun pada kisaran Rp 110 per kilogram.