Langkah Puteri Indonesia Terhenti di Babak 13 Besar

SENYUM MEMUKAU: Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw yang diapit Miss Filipina Maxine Medina dan Miss Venezuela Mariam Habach mendapat gelar Miss Phoenix Smile dalam rangkaian Miss Universe 2016 di Davao pada Kamis malam lalu (19/1). Foto: YAYASAN PUTERI INDONESIA FOR JAWA POS

jpnn.com - Puteri Indonesia, Kezia Warouw, harus angkat koper terlebih dahulu setelah dirinya tersingkir di babak 13 Besar ajang Miss Universe 2016 di Manila, Filipina, Senin (30/1).

Dara cantik asal Manado itu harus hengkang bersama Miss Brazil (Raissa Santana), Miss Panama (Keity Drennan), dan Miss Peru (Valeria Piazza).

Meski tersingkir, Kezia tetap panen pujian dari netizen karena telah mengharumkan nama bangsa di ajang internasional.

"kamu dah buat kita semua bangga @keziawarouw ada di top 13 sudah menjadi yg terbaik Cc @ivan_gunawan," tulis ucapan selamat dari akun resmi officialputeriindonesia.

Netizen pun bergantian memberi pujian kepada Kezia. Busana karya desainer Ivan Gunawan yang dikenakan Kezia pun tak luput dari sorotan dunia.

"Terima kasih Kezia.. proud of you..," tulis akun dgawattri.

"Congratulation to queen K @keziawarouw, we all of Indonesian people so proud of you, you do the best for our country n still be a winner in our heart," sahut akun anna_priyanka.

Sehari sebelum perlombaan, ada insiden kecil saat rehearsal Miss Universe. Gaun emas Kezia tersangkut paku yang menancap di sisi panggung dan membuat Kezia terpeleset.