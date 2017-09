Laudya Cynthia Bella Sempat Tak Dapat Restu dari Anak Emran

jpnn.com, MALAYSIA - Menjalin hubungan yang hanya lima bulan, bukan perkara mudah bagi Laudya Cynthia Bella mengambil hati anak sambungnya, Engku Aleesya.

Wanita karib disapa Bella itu perlu pendekatan ekstra untuk menyakinkan anak Engku Emran dari pernikahan sebelumnya itu.

Rupanya, Aleesya sempat tak menyetujui sang ayah menikahi Bella. Hal itu diungkap Emran lewat tulisannya di Instagram.

"Aleesya never needed another mother. But ive always prayed for another wonderful lady to be part of her life (Aleesya tak membutuhkan ibu lain. Tapi selalu berdoa ada wanita cantik lain untuk menjadi bagian dari hidupnya)," tulis Emran sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Minggu (10/9).

Di foto tersebut menggambarkan keintiman anak Engku Emran dengan Laudya Cynthia Bella. Aleesya tersenyum ke arah Bella yang tak terlihat wajahnya.

Foto yang disukai lebih dari 181 ribu pengguna Instagram ini pun menuai beragam pendapat di kolom komentarnya.