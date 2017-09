Laudya Cynthia Bella Ungkap Alasan Mencintai si Abang

jpnn.com, JAKARTA -

JAKARTA –Laudya Cynthia Bella, 29, mengungkap alasan mencintai CEO Malaysian Digest Engku Emran Zainal Abidin, 42.

Bintang film Surga Yang Tak Dirindukan (2015) itu dinikahi Emran di Kuala Lumpur pada Jumat petang lalu.

Sebelum ijab kabul, Bella dan Emran memilih untuk tutup mulut. Tak banyak kabar yang mereka ceritakan terkait rencana pernikahannya.

Pasangan tersebut juga tergolong pelit membagi cerita cintanya di media sosial. Teman-teman dekat mereka pun sama. Memilih diam dengan alasan untuk menghormati mereka.

Namun, kini semua berubah. Bella dan Emran kini tak lagi malu-malu menceritakan kebahagiaan mereka.

”Saya jatuh hati dengan cara Abang mencintai Allah, dengan cara Abang mencintai saya, cara mencintai keluarganya. Lebih lagi dengan cara Abang mencintai Aleesya, sosok ayah yang saya inginkan untuk memimpin dan melindungi anak-anak saya dan Abang nanti,” tulis Bella di akun Instagram kemarin.

Ada empat foto yang di-posting Bella dari acara pernikahannya itu. Semua diberi hashtag #BAE. Dalam bahasa slang, kata itu sering diartikan sebagai before anyone else alias orang terpenting dalam hidup jika dibandingkan dengan yang lain.