Lawan Madrid, Jese Ingin Cetak Gol tapi...

Jese Rodriguez. Foto: marca

jpnn.com -Las Palmas memiliki modal untuk tidak menjadi bulan-bulanan, saat bertandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Kamis (2/3) pagi nanti.

Tim peringkat ke-13 di klasemen La Liga itu punya Jese Rodriguez. Ya, pemain pinjaman dari Paris Saint Germain itu adalah mantan pemain Real Madrid.

Dalam wawacaranya dengan Marca, Jese ditanya apakah sudah menargetkan mencetak gol ke gawang Madrid dan membawa timnya menang. "Itu sulit. Kami tahu seberapa baik Real Madrid di Bernabeu. Apalagi saat ini," kata Jese.

Namun dia memastikan Las Palmas akan memberikan perlawanan hebat. "Kami akan mencoba mendapatkan sesuatu di sini. Andai saya mencetak gol, jelas saya tidak akan merayakannya (selebrasi). Saya berutang banyak, mereka (Madrid) adalah tim yang menyambut saya," tandas Jese. (adk/jpnn)

Jadwal La Liga (Kamis, 2/3)

01.30 WIB Barcelona vs Sporting Gijon

01.30 WIB Osasuna vs Villarreal

03.30 WIB Celta Vigo vs Espanyol

03.30 WIB Granada vs Alaves

03:30 WIB Real Madrid vs Las Palmas