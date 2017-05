LeBron James Pecahkan Rekor Hebat Michael Jordan, Cavaliers ke Final NBA

LeBron James Foto: AFP

jpnn.com, BOSTON - Juara bertahan NBA Cleveland Cavaliers akhirnya kembali ke final NBA usai mengalahkan Boston Celtics, Jumat (26/5) pagi WIB. Keberhasilan itu diwarnai kesuksesan LeBron James melewati rekor hebat Michael Jordan.

Dalam game kelima final Wilayah Timur di TD Garden, Boston, Cavaliers menang 135-102, dan menyudahi perlawanan Celtics 4-1 (best of seven).

Dalam game tadi, sebuah rekor fenomenal berhasil dipecahkan. LeBron James mencatat 35 poin. Angka tersebut cukup untuk melewati rekor Michael Jordan sebagai pemimpin skor playoff sepanjang sejarah NBA. Kini James telah mencetak 5.995 poin, melewati torehan Jordan di angka 5.987!

Cavaliers pun kembali menjadi juara Wilayah Timur dan berhak melaju ke final NBA.

Di partai puncak, telah menunggu juara Wilayah Barat, Golden State Cavaliers. Ini adalah untuk ketiga kalinya Cavaliers dan Warriors jumpa di final. Pada tahun 2015, Warriors menang 4-2. Cavaliers membalas tahun lalu dengan kemenangan dramatis 4-3.

Game pertama final NBA tahun ini akan mulai digelar pada Jumat (2/6) pagi WIB di markas Warriors. (nba/adk/jpnn)