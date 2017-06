Lee Min Ho Ikut Wajib Militer, Tapi Kok Gayanya Begini?

SHARES

jpnn.com - AKTOR drama Korea The Legend of the Blue Sea, Lee Min-ho, menjalani wamil sejak 12 Mei lalu.

Kekasih Suzy Miss A tersebut ditempatkan sebagai petugas pelayanan publik di kantor Gangnam Gu.

Sejak itu, para Minoz (sebutan fansnya) rajin memotret sang idola saat datang atau pulang.

Meski sedang menjalani tugas negara, Min-ho tetap stylish.

Dia memakai outfit kasual sesuka hatinya. Muncul komentar negatif alasan dia tidak memakai seragam atau memotong rambutnya.

Nah, bagaimana pendapat Minoz Indonesia? (glo/c20/ayi/jpnn)