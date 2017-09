Leonardo DiCaprio Jadi Joker, Cocok Gak Ya?

jpnn.com - Sejak Jumat malam, jagat maya heboh. The Hollywood Reporter melaporkan bahwa Warner Bros berniat mengontrak Leonardo DiCaprio untuk ambil bagian dalam film The Joker Origins.

Memerankan si Joker sendiri? Sangat mungkin. Well, jika film itu diproduseri Martin Scorsese, kita sudah bisa menduganya kan?

DiCaprio adalah muse Scorsese. Aktor kesayangannya. Sejak 2002, ada enam proyek Scorsese yang dibintangi peraih Oscar 2015 tersebut.

Yakni, Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of The Wall Street (2013), serta film pendek The Audition (2015). Semuanya sukses, baik secara box office maupun di ajang awards.

Sejauh ini DiCaprio belum pernah membintangi film franchise. Dia juga membatasi dirinya hanya bekerja dengan sutradara papan atas dengan skenario orisinal (bukan adaptasi).

Misalnya, James Cameron di Titanic (1997), Christopher Nolan (Inception, 2010), dan Alejandro G. Inarritu (The Revenant, 2015).

Ketika berita The Hollywood Reporter itu belum mendapatkan konfirmasi dari sang aktor, sudah banyak yang kontra, bahkan sebagian fans DiCaprio sendiri. Karakter fisik adalah ganjalan utama.

Leo dianggap tak punya garis wajah keras dan tirus khas Joker. ”Secinta-cintanya aku pada Leonardo DiCaprio, aku tidak ingin dia bermain sebagai Joker,” cuit salah seorang netizen di Twitter.

Sumber : Jawa Pos