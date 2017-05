Lewatkan Awal Puasa dengan Suami dan Anak, Inul: Tar Mama Servis Kalian Berdua

Inul Daratista. Foto dok JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Inul Daratista terpaksa tidak bisa menjalankan awal puasa bersama suaminya Adam Suseno serta putranya karena alasan pekerjaan.

Saat ini, Inul tengah berada di Korea. Tak bisa melewatkan buka dan sahur bersama pemilik goyang gergaji ini pun merasa bersalah.

Inul mencurahkan perasaannya lewat akun Instagram miliknya.

“Mama masih beresin kerjaan dulu ya, maaf belum bisa masakin buat santap saur dan berbuka,” kata Inul dalam keterangan foto yang dia unggah lewat akun Instagram miliknya.

Untuk membalas rasa bersalahnya, Inul berjanji sepulangnya nanti dari Korea akan memanjakan keduanya.

“Tar pulang mama servis kalian berdua habis-habisan, love you much more and more,” ucap Inul.(chi/jpnn)