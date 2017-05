Lihat...Persib Punya Bus Seperti Milik FC Barcelona

Bus Persib. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Bus anyar tim Persib Bandung sedang jadi buah bibir. Setidaknya di kalangan para Bobotoh. Bus ini disebut-sebut punya sedikit kemiripan dengan yang dimiliki oleh raksasa La Liga, Barcelona.

Bus Barcelona. Foto: FCBarcelona.com

Official matchday bus Maung Bandung ini dirakit spesial dengan konsep All New Legacy SR-2 HD Prime yang memang mengedepankan kenyamanan.

Dilansir laman resmi klub, bus ini memiliki chassis dan mesin dari Hino Bus RN. Panjang 11.6m, lebar 2.45m dan tinggi 2.02m dan punya 44 tempat duduk.

Bus tersebut memiliki tiga pintu, dua di depan dan satu di bagian tengah dengan jenis pneumatic door. Satu toilet juga tersedia di dalamnya.

Biru kebanggaan di bus ini tak hanya di luar saja. Interior juga didesain sedemikian rupa untuk Persib. Mulai flooring, jok, kabin bagasi di sisi atas, hingga interior lighting yang menggunakan Advance Lega Light System dengan empat tema kontrol warna.

Manajemen PT PBB juga berencana akan menggelar syukuran atas kedatangan bus tersebut pada pertengahan pekan ini. (ies/jpg/jpnn)