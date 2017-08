Liverpool Hadapi Lawan Tak Mudah di Playoff Liga Champions

SHARES

jpnn.com, NYON - Peringkat keempat Premier League musim lalu, Liverpool mendapat lawan yang tak mudah di playoff Liga Champions.

Dalam undian yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat (4/8) sore WIB, tim asuhan Jurgen Kloop itu harus berhadapan dengan wakil Jerman Hoffenheim.

Liverpool akan melakoni laga tandang terlebih dahulu ke markas peringkat keempat Bundesliga itu pada 15 atau 16 Agustus, sebelum menjadi tuan rumah seminggu kemudian.

Sebenyak 20 tim harus melakoni playoff, untuk mencari sepuluh pemenang yang masuk ke fase grup Liga Champions. (adk/jpnn)

Hasil Undian Playoff Liga Champions

Istanbul Basaksehir vs. Sevilla

Young Boys vs. CSKA Moscow

Napoli vs. Nice

Hoffenheim vs. Liverpool

Sporting Lisbon vs. Steaua Bucuresti

Qarabag FK vs. Copenhagen

APOEL vs. Slavia Prague

Olympiacos vs. NK Rijeka

Celtic vs. Astana

Hapoel Beer-Sheva vs. NK Maribor