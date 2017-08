Lolos ke Final, Regu Putra Bulu Tangkis Gelar Big Match Lawan Malaysia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tim bulu tangkis nomor regu putra Indonesia tak menguranggi duka regu putri. Dalam semifinal, Rabu (23/8) sore WIB, Jonatan Christie cs menang atas Thailand dan berhak menggelar big match lawan Malaysia di final.

Sebelumnya di nomor regu putri, Indonesia harus mengakui Malaysia di semifinal. (Kalah dari Malaysia, Regu Putri Gagal ke Final Bulu Tangkis SEA Games 2017)

Di nomor regu putra, pasukan Merah Putih menang 3-1 atas Thailand. Ganda putra Berry Angriawan/Hardianto menjadi penentu kemenangan tim Indonesia dengan membungkam Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh, 27-25, 21-9.



“Ini pertama kalinya kami turun, kemarin kan nggak main. Jadi di awal game pertama kami masih meraba-raba kondisi lapangan. Banyak ragu-ragu, harusnya yakin bisa mematikan lawan, malah tidak yakin,” kata Berry seperti dilansir Badminton Indonesia.

Lawan Indonesia, Malaysia, lolos ke final setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Laga final akan berlangsung besok, Kamis (24/8), pada pukul 15.00 waktu setempat. Sedangkan final beregu putri yang mempertemukan Malaysia dan Thailand, akan berlangsung pagi harinya, pukul 09.00. (adk/jpnn)

Indonesia 3-1 Thailand:

Jonatan Christie vs Khosit Phetpradab 21-6, 21-18

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Bodin Issara/Nipitphon Phuangphuapet 21-13, 15-21, 16-21

Ihsan Maulana Mustofa vs Suppanyu Avihingsanon 21-15, 21-14

Berry Angriawan/Hardianto vs Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh 27-25, 21-9

Firman Abdul Kholik vs Kantaphon Wangcharoen tidak dimainkan