Luna Maya Pengin Aktingnya Dapat Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Meski mengaku tak lagi mengejar ketenaran, aktris sekaligus presenter Luna Maya tetap memiliki target dalam kariernya. Dia berharap akting dalam film yang diperankannya bisa mendapat penghargaan.

“Aku pengin bisa akting lebih baik lagi. Kalau tujuannya dapat penghargaan ya mungkin bisa dibilang ke situ. Tapi kalau pun enggak ya enggak apa-apa juga. Sekarang lebih woles, go with the flow,” ucap Luna, saat ditemui di Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

“Aku merasa kembali ke akar, dulu kan asalnya main film. Kalau bisa terus-terusan aku di sini, dan aku memang fokusnya pengin di sini,” tambah Luna.

Hal itu lah yang membuatnya jadi lebih selektif dalam memilih peran yang akan dimainkan. Dia juga tak ingin monoton dalam berakting.

“Sekarang saatnya agar enggak mengulang karakter yang sama. Mengulang tipe film yang sama, agar saya sebagai pemain juga bisa berkembang, meningkatkan kualitas dari sisi akting,” jelasnya.

“Lagi pula tenaga sudah enggak seheboh dulu. Bukan faktor umur sih, mungkin sudah semakin senior dan melihat di lokasi syuting sinetron sudah enggak kondusif lagi. Shooting 24 jam. Aku masih ingin ke kantor, aku masih ingin social life dan olahraga,” tandasnya. (mg7/jpnn)