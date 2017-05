Madrid Versus Sevilla Mungkin jadi Laga Perpisahan Buat James

James Rodriguez (putih). Foto: Marca

jpnn.com, MADRID - Duel Real Madrid versus Sevilla di Santiago Bernabeu, Senin (15/5) pukul 01.00 WIB, bakal spesial.

Laga nanti merupakan pertandingan home terakhir Madrid di La Liga. Dua partai sisa lainnya, Madrid bertandang ke markas Celta Vigo (laga tunda/pada 18 Mei) dan partai terakhir di markas Malaga (22 Mei).

Label spesial bisa jadi bukan karena itu saja. Namun juga untuk James Rodriguez.

Pemain Kolombia tersebut bisa jadi akan mengucapkan selama tinggal kepada fan Madrid. Ya, rumor kepindahan James di akhir musim makin menguat.

Marca, media yang dikenal lebih dekat ke Real Madrid berani menurunkan judul laporannya James can say goodbye to the Bernabeu against his favourite rival. Masih berbau spekulasi, namun lihat saja nanti.

Satu yang pasti, Sevilla memang 'tim favorit' buat pemain yang direkrut Madrid dari AS Monaco sejak 2014 itu. James telah memainkan delapan pertandingan melawan Sevilla, tujuh di antaranya menang dan pemain berusia 25 tahun ini mencetak empat gol.

Pemain yang punya istri cantik ini hanya bermain lebih banyak melawan Atletico (sembilan pertandingan). So, jika entrenador Los Blancos Zinedine Zidane memilihnya untuk bermain dalam laga nanti, sepertinya James mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk membuat penggemarnya bahagia.

Zidane cukup pantas mempertimbangkan menurunkan James sebagai starter. Pemain yang menjabat kapten Timnas Kolombia ini menjadi bagian penting dari Real Madrid menambah poin di La Liga.