Maju dari Gerindra, Khofifah Lawan Sebanding Buat Gus Ipul

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dibonceng naik sepeda motor menuju lokasi longsor di Ponorogo, Jatim. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai sosok Khofifah Indar Parawansa masih moncer. Temasuk untuk bertarung ketiga kalinya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim 2018.

Apalagi bila Prabowo Subianto ikut meyakinkan Khofifah maju melalui Gerindra, maka ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut akan jadi ancaman serius bagi Saifullah Yusuf yang diusung PKB.

"Khofifah jadi ancaman nyata dan serius bagi Gus Ipul (Saifullah Yusuf), kalau head to head Gus Ipul maju via PKB dengan Khofifah via Gerindra," ujar Pangi saat dikonfirmasi, Jumat (14/7).

Khofifah, kata Pangi, punya kans terpilih di Pilkada Jatim. Sebab, dukungan grassroot-nya kuat. Apalagi dengan posisinya di Muslimat NU dan menteri di Kabinet Kerja.

"Pada pilkada sebelumnya Khofifah hampir terpilih jadi gubernur Jatim. Hanya kalah tipis. Dia bisa jadi Kuda Hitam," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center ini.

Dia menambahkan, lawan tanding yang sebanding melawan Gus Ipul adalah Khofifah. "Oleh karena itu, wajar saya pikir Gus Ipul takut head to head dengan Khofifah. Itulah kemudian ada yang tidak menginginkan Khofifah mundur dari menteri," pungkas akademisi asal Sumbar ini. (fat/jpnn)