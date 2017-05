Make Up Simple saat Ramadan yang Membuat Wajah Terlihat Fresh

Beauty Workshop with Yves Saint Laurent (YSL) Foto by: Natalia

jpnn.com, SURABAYA - Perempuan tanpa make up di era modern seperti sekarang seakan kurang lengkap penampilannya.

Bahkan, dulu make up kebanyakan digunakan oleh perempuan dewasa, kini remaja pun juga sudah mulai berani memakainya.

Perempuan memilih menggunakan make up karena bisa membuat penampilan terlihat lebih fresh.

Ada cara tersendiri untuk membuat make up dengan gaya lebih fresh.

Misalnya, gaya make up seperti yang dicontohkan oleh Make Up Artis asal Surabaya Ayiek Perdana, dimana make up simpel ini lebih meminimalisir penggunaan blush on pada bagian pipi.

Kemudian juga kurangi penggunaan eyeliner yang tebal pada daerah kelopak mata.

Bila menggunakan eyeshadow pun sebaiknya pilih yang satu warna saja ketimbang yang ditumpuk-tumpuk untuk gaya smokey eye.

“Make up simpel itu sebenarnya juga sangat simpel pengaplikasiannya. Cukup kurangi blush on atau perona pipi, lalu eyeliner dan eyeshadow jangan terlalu tebal. Sapuan tipis aja supaya terlihat natural,” kata Ayiek kepada Radar Surabaya (Jawa Pos Group).