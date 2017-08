Manjakan Konsumen, Mitsubishi Sediakan Bengkel One Stop Service

SHARES

jpnn.com, PALEMBANG - Mitsubishi akhirnya membuka bengkel resmi di Sumatera Selatan melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Bengkel tersebut juga melayani body repair seperti pengecatan dan modifikasi.

Itu merupakan yang pertama di Sumatera Selatan, tetapi yang kedua di Sumatera.

Fasilitas resmi berstandar Mitsubishi ini sekaligus menjadi yang keenam di Indonesia.

Sebelumnya ,MMKSI meresmikan fasilitas serupa di Bandung, Lampung, Bekasi, Denpasar, dan Makassar.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk nyata peningkatan layanan purnajual pada diler sales, service, dan sparepart (3S) Mitsubishi Motors kepada konsumen.

''Hal ini merupakan penerapan dari salah satu elemen dari Brand New Day, yaitu Brand New Service agar sejalan dengan kebutuhan konsumen dan menciptakan One Stop Service untuk kenyamanan konsumen Mitsubishi,” kata Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Kyoya Kondo di Palembang beberapa waktu lalu.

Fasilitas itu juga menyediakan solusi menyeluruh, mulai 3S menjadi 3S+B (3S plus pody & Paint).