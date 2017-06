Manohara Gandeng Cowok Baru, Netizen: Kok Mirip...

SHARES

jpnn.com - Lama tak terdengar kabar beritanya, artis peran sekaligus model Manohara Odelia Pinot sudah punya kekasih baru. Kabar itu diungkap akun gosip @lambe_lamis lewat video yang diunggahnya di Instagram.



Pada video itu, wanita disapa Mano itu terlihat bersama seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Namun dipastikan pria tersebut adalah teman dekatnya.

Sebab, di video tersebut menampilkan beberapa foto kebersamaan Mano dengan sang kekasih.



“Lama nggak kelihatan eh ternyata mbak Manohara udah punya cowok baru ini. Lagi asyik holideh ke Jogja aseeekk. Eh by the way pacar apa suami yak? Suami apa pacaran?. Kalau dilihat-lihat nih mirip yes sama mantan suaminya mbak Mano dulu. Mirip doang loh,” tulis akun @lambe_lamis sebagai keterangan video yang diunggah.

Melihat video tersebut, netizen langsung ramai mengomentari. Banyak yang membenarkan bahwa keduanya memang sering terlihat bersama.

“Hari Jumat kemaren gue makan di soto blok M, ehhh si Mano sama ini cowok gandengan makan disitu juga. Duhhh kurus banget si Mano, cantikkk,” kata @ayu_shop_awo.

“Pernah ketemu nih di Dufan udah kaya laki bini peluk-pelukan mulu. Geli gitu lihatnya,” celetuk @ramadhanibalqis92.

Bahkan netizen ada yang mengingatkan Mano untuk berhati-hati dengan pasangan. Mengingat sebelumnya dia menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh sang suami yang seorang pangeran dari Kelantan, Malaysia.



“Tiati digebugin (dipukul) lagi,” kata @oktavianalala.

“Ini mirip vokalis The Rain,” sahut @lunvide_house.

“Kok mirip suaminya dulu,” lanjut @mutiabayati. (mg7/jpnn)