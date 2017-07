Mantan Kekasih Awkarin Tutup Usia, Ini Kata Young Lex

SHARES

jpnn.com - Rapper Young Lex membenarkan kabar berpulangnya mantan kekasih Awkarin, Oka Mahendra Putra. Sebagai sahabat, dia pun berduka dan mengucapkan selamat jalan untuk bos Takis Entertainment itu.

Young Lex sengaja mengunggah foto kenangan bersama Oka Mahendra Putra saat mengisi salah satu panggung.

"RIP brother! Dan selamat ulang tahun ya besok," tulis Young Lex sebagai keterangan foto di akun @young_lex18, Rabu (19/7).

Seperti diketahui, mantan kekasih selebgram Awkarin, Oka Mahendra Putra dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (18/7) kemaren.

Kabar duka tersebut menjadi perbincangan usai tersiar lewat salah satu akun gosip di Instagram yakni @lambe_turah. Berita duka itu juga semakin menguat saat Awkarin mengungkapkan kesedihan karena kepergian Oka Mahendra Putra.

"You promised to hug me and quavo every single night, and put us to sleep. you promised. happy earlier birthday. quavo says hi. he misses you so much. see you on the other side, sweetheart. karin hancur banget ka. we love you," tulis Awakrain sebagai keterangan foto, Rabu (19/7).

Menurut kabar dari salah satu rekannya, Oka Mahendra Putra meninggal usai melakukan aksi bunuh diri. Hal itu juga diungkapkan dalam akun @lambe_turah. Mantan kekasih Awkarin itu diduga menghembuskan nafas terakhir usai minum racun sianida. (ded/JPC)