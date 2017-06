Mantan Model Victoria Secret Terseret Skandal Korupsi Malaysia

SHARES

jpnn.com - Kalau merasa tidak ganteng dan tak memiliki tubuh proporsional, masih ada harapan untuk menggaet supermodel. Jadilah pria superkaya!

Pemodal Low Taek Jho, 35, membuktikannya. Nyaris tak pernah terpublikasi, dia ternyata pernah menjadi kekasih Miranda Kerr.

Hubungan itu terjalin pada 2014. Setelah Kerr bercerai dengan Orlando Bloom dan sebelum menjalin cinta dengan Evan Spiegel yang kini menjadi suaminya. Kisah cinta itu terkuak setelah Taek Jho terlibat dalam kasus korupsi.

Dalam penyelidikan, muncul dugaan bahwa Kerr menerima aliran pencucian uang Taek Jho. Mantan Victoria’s Secret Angel itu menerima perhiasan mewah dari pria yang juga pernah dekat dengan Paris Hilton tersebut. Di antaranya, liontin berlian 11,72 karat berbentuk hati dan berlian pink 8,8 karat.

Berdasar gugatan perdata yang diajukan US Department of Justice pada 15 Juni lalu, perhiasan itu dibeli di perusahaan perhiasan Schwartz Inc. pada 29 Januari 2014. Setelah mendapatkan berlian pilihannya, Taek Jho meminta Schwartz mengukir inisial MK (Miranda Kerr) di balik berlian itu.

Pada 5 Februari 2015, Taek Jho melakukan pembayaran senilai USD 1,29 juta (Rp 17,2 miliar). Kemudian, perhiasan tersebut dikirimkan bersama beberapa barang lain ke rumahnya di Time Warner Penthouse, New York. Yang menerima adalah asistennya. Taek Jho baru memberikan perhiasan itu kepada Kerr pada Hari Valentine.

Mantan kekasih penyanyi Taiwan, Elva Hsiao, tersebut juga pernah membeli sebuah liontin berlian pink pada 18 November 2014. ”Pada 2 Desember, bisakah kamu mencarikanku sebuah berlian pink berbentuk hati? Harga? Untuk sebuah kalung? Pink muda itu bagus, ukurannya lebih penting,” tulis Taek Jho kepada Schwartz melalui pesan pendek.

Berlian cantik senilai USD 3,8 juta (Rp 50,6 miliar) itu diberikan kepada Kerr sebagai hadiah. Semua hadiah mewah tersebut belum termasuk sepasang anting berlian 11 karat dan satu set perhiasan senada.