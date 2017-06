Mantan Samuel Rizal Segera Lepas Status Janda

SHARES

jpnn.com - Stevianne Agneza akan segera melepas status jandanya. Mantan istri aktor Samuel Rizal itu bakal dinikahi kekasihnya, Anggi Pratama bulan depan.

Kabar bahagia itu diungkap Stevianne lewat video yang diunggahnya di Instagram. Dalam video itu memperlihatkan perjalanan cinta keduanya dalam foto-foto saat tengah berlibur.

“I will laugh with you, see you smile. Be your best friend, hold your hand. Kiss you and be with you forever. Bismillah lancar semuanya, can’t wait,” tulis Stevianne sebagai keterangan video.

Bahkan janda satu anak itu menuliskan angka 33 yang diduga hitungan mundur menuju hari bahagianya. Netizen pun ramai-ramai mendoakan agar pernikahan keduanya berjalan lancar.

“Barakallah, semoga lancar ya Amin Allahuma Amin,” kata @deasydgayatri. “Alhamdulillah semoga dilancarkan ka,” sahut @i5z90. “Ahh seneng ngeliat kalian berdua. Semoga lancar ya ka Stev sayang, langgeng,” sambung @cha2moochi.

“Semoga lancar sampe hari H nya yaa aamiin, suka banget lihat kalian berdua,” kata @upimeilawati. “Semoga lancar sampai di hari H, sukses selalu aamiin,” lanjut @novridaayu.(mg7/jpnn)