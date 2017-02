Mantap! Project Pop Goyang Konser Gue 2

Pendukung Ahok-Djarot di Konser Gue 2. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Project Pop tampil dalam Konser Gue 2 yang diselenggarakan di Ex-Driving Range, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/2).

Mereka menyanyikan tiga lagu untuk konser yang juga bagian kampanye akbar pasangan Ahok dan Djarot.

Pertama, Project Pop melantunkan lagu Dangdut is the ‎Music of My Country.



Masyarakat yang hadir ke Konser Gue 2 pun langsung ikut bergoyang seiring penampilan Project Pop.

Usai bernyanyi, Tika mengingatkan masyarakat yang hadir untuk mencoblos pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Jangan lupa 15 Februari ke TPS," ucapnya.

Setelah itu, Project Pop menyanyikan lagu Goyang Duyu. ‎Project Pop sempat foto bareng bersama para penonton yang hadir.

Terakhir Project Pop menyanyikan lagu Ingatlah Hari Ini. ‎ "Kita hari ini menyatakan diri untuk bela nomor berapa?" tanya Udjo.

"Dua," kata para penonton yang hadir. ‎(gil/jpnn)