Marah Besar, Tito: Dari Mana Kamu Dapat Barangnya!!??

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanyai asal narkoba dari sindikat internasional Kessy Lilian Venance (27) di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (6/1). Foto: Fathan Sinaga/JPNN

JPNN.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar konferensi pers terkait kasus pengungkapan sindikat narkoba internasional di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (6/1).

Saat tiba di lokasi jumpa pers, Tito langsung menanyai salah satu sindikat narkoba bernama Kessy Lilian Venance (27).

Warga negara Nigeria itu, ditanya perihal asal barang haram itu didapat.

"Dari mana kamu dapat barang!" tegas Tito dengan nada meninggi kepada Kessy.

Kessy yang memakai baju warna oranye, hanya tertunduk ke lantai sembari menutup mulutnya. Dia hanya menjawab singkat pertanyaan Tito.

"I got this from my boyfriend in Malaysia," imbuh Kessy.

Dalam pengungkapan kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai menggagalkan peredaran 33 gram sabu-sabu dan 3 gram ganja via Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (5/1).

Sebanyak dua orang bandar ditembak mati oleh personel gabungan lantaran melawan saat diamankan. Mereka adalah Chukwuebuka Chornelis Ifemy (28) dan Ayogu Malachy Chiwetalu (32). (Mg4/jpnn)‎